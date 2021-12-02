Вчені визначили, коли людина почувається найбільш енергійною

Науковці з Бірмінгема визначили, коли у людей настає час максимальних енергетичних піків. Як з'ясувалося, найбільш енергійною людина почувається у 31-річному віці, коли максимум зусиль йде на сім'ю, роботу та фізичні навантаження, повідомляє Menslife.

Більшість людей вірить у стереотип, згідно з яким людині найкраще розсудливі після досягнення 30-річного віку: цей період вважається ідеальним для створення сім'ї та переходу на більш спокійний ритм життя. Але експерти з Британії вважають зовсім інакше: згідно з результатами їхніх досліджень, переступивши тридцятирічний рубіж, людина досягає піку своєї енергійності.

Насамперед у цьому віці на плечі людей лягають максимальні навантаження по роботі. До того ж, сім'я та діти відбирають у них максимум сил та часу. Крім того, 30-річні в рази частіше приділяють час спортивним навантаженням - все це веде до того, що рівень їхньої енергії досягає свого максимуму.

Далі показник енергійності поступово йде на спад, а наступний сплеск енергії відбувається у більшості людей вже у 55 років. За словами експертів, це пов'язано з тим, що людина активізується, передбачаючи вихід на пенсію.

Такі висновки зробили вчені завдяки експерименту за участю 2 тисяч добровольців. Згідно з опитуванням, переступивши рубіж у 31 рік, 40% респондентів відчувають приплив сил і впевнені, що цей період — найщасливіший у їхньому житті. Крім того, виявилося, що найбільш якісно спортом займаються саме 30-річні, і навіть максимальна зайнятість не є на заваді. Як показали результати опитування, від фізичних навантажень після 30 відмовляються лише 12% респондентів, після 40 їх кількість зростає до 20%, а після 50 — до 25%.