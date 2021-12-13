Коли ставити і наряджати ялинку 2022: поради, прикмети і православні традиції

Вічнозелене дерево, яке українці наряджають щороку - невід'ємна частина свята. Для того, щоб створити потрібну атмосферу і вступити в Новий рік 2022, потрібно дотримуватися всіх традицій і прикмет, повідомляє УНІАН.

Чому на Новий рік заведено ставити ялинку - традиції

Першими, хто запропонував наряджати дерево до Різдва, були Північні Германці. Існує легенда про святого Боніфація, який прийшов до язичників і сказав їм, що дуб, якому вони поклоняються, не має ніякої магічної сили. Боніфацій зрубав його, а дерево повалило всі рослини поруч з собою, крім ялини. Тоді святий вирішив, що відтепер ялинка буде символом Христа.

Коли ставити ялинку 2022 в Україні - вдалі дати

Натуральна ялинка має властивість швидко жовтіти і обсипатися, тому краще заздалегідь її в будинок не приносити. В середньому, дерево залишається свіжим близько 10-15 днів. Ідеальний варіант - встановити таку ялинку за тиждень до Нового року, щоб вона протрималася до Різдва.

Штучний символ свята абсолютно не потребує особливого догляду і набагато менш вибагливий. Його можна поставити в будь-який зручний час. Чим раніше ви це зробите, тим швидше у вашій квартирі запанує атмосфера новорічного чарівництва.

Якщо ви сповідуєте католицизм, то перші числа грудня - найбільш сприятливі дати для того, щоб народити штучну ялинку. Живу - у другій половині місяця, головне - встигнути до 25 грудня, коли католики відзначають Різдво.

Коли наряджати ялинку - прикмети і повір'я

Як правильно наряджати ялинку і коли / depositphotos.com

Наші предки століттями говорять про те, що існують дні, коли ялинку потрібно ставити, щоб посилити зв'язок зі своїм родом. Так само точно правило працює навпаки - є в році один день, коли наряджати різдвяне дерево категорично не можна:

22 грудня - День зимового сонцестояння. Слов'яни вірили, що саме з цієї дати починається новий життєвий цикл, нечиста сила слабшає, так як збільшується тривалість дня. Люди розвішували в будинку хвойні гілки, захищаючи себе від злих чар. Тому, якщо ви хочете, щоб новорічна ялинка стала оберегом, наряджайте її в цей день.

24 грудня - за традицією германських народів, прикрашати ялинку потрібно було саме в цей день. Язичники вірили, що такий ритуал забезпечить їм урожайний майбутній рік. Християнство перейняло традицію, тому для того, щоб в родині був достаток, наряджайте ялинку за прикладом германців.

28 грудня - Трифонов день. Святий ігумен прославився тим, що завжди захищав знедолених і допомагав нужденним. Православні наряджають ялинку 28 грудня, щоб уберегтися від злих духів і пліткарів.

День, в який не можна ставити ялинку і наряджати її - 22 листопада. У цей день, згідно з прикметами, зима починає "господарювати" і вступає в свої права. Вищі сили не дадуть бажанням збутися, навіть якщо ви дуже попросите. Так що, краще вибрати для новорічного ритуалу більш сприятливий день.

Коли ставити і наряджати ялинку православним

Згідно з християнськими традиціями, найкраще прикрасити новорічне дерево у перших числах грудня. У православ'ї символ ошатної ялинки уособлює достаток, надію на вічне життя і віру в Христа. Церква рекомендує перед тим, як почати прикрашати ялинку, прочитати молитву. Прибирати його потрібно після 14 січня, коли закінчаться святкування Старого Нового року. Головне - встигнути до Хрещення 19 січня.

До речі, залишати живу ялинку у сміттєвих баків - погана прикмета. Народні повір'я свідчать, що таким чином сім'я прирікає себе на фінансові невдачі і конфлікти. Найкраще обмотати її старим покривалом або харчовою плівкою, а потім віднести на перероблювання.