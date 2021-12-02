Холодна погода в Європі може посилити газову кризу

Масштаб енергетичної кризи в Європі залежатиме від того, наскільки низькими будуть температури повітря в регіоні в січні 2022 року, вважає головний виконавчий директор італійської Snam SpA (колишня дочірня компанія концерну Eni) Марко Альвера, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо зима буде холодною, на нас чекають справді серйозні проблеми" , - заявив він в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Холодна погода на початку року викликає збільшення споживання газу, що спустошить сховища і може підвести до "небезпечного" моменту, коли тиск у сховищах буде недостатнім для подальшого відбору газу, зазначив він. У цей момент ціни різко підскочать вгору.

Резерви газу в Європі нині є аномально низькими для цієї пори року. Ціни на цей енергоресурс у регіоні почали бити рекорди задовго до початку зими, у зв'язку з чим газосховища не були поповнені в такому обсязі, як і в попередні роки, а витрата прискорилася. Наразі європейські сховища заповнені лише на 68% порівняно із 77% місяцем раніше.

Середній рівень заповнення газосховищ у цей час за останні десять років становив 85%, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Міністр економічного розвитку Італії Джанкарло Джорджетті раніше цього тижня попередив про ризик блекаутів у Європі у разі нестачі газу для генерації електроенергії.

На думку Альвери, тривалих блекаутів у регіоні не буде, проте уряди можуть вимагати від промислових підприємств скоротити споживання.

Глава Snam вважає, що Європі слід створити стратегічні резерви газу на кшталт стратегічних нафтових резервів (SPR) у США. Ці запаси могли б використовуватися у разі зростання цін на газ до дуже високих рівнів.

Це питання обговорюватиметься у четвер міністрами енергетики європейських країн, які збираються у Брюсселі для обговорення заходів стримування зростання цін на газ.