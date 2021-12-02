Mercedes переведе свої електрокари на твердотільні батареї

Компанія Mercedes-Benz та американська Factorial Energy оголосили про співпрацю з галузі твердотільних акумуляторів. Перші прототипи батарей із твердим електролітом з'являться вже наступного року. Потім протягом п'яти років технологія буде випробувана на дрібній серії автомобілів, повідомляє Motor.

На плечі Mercedes-Benz і Factorial ляжуть всі етапи розробки та використання твердотільних батарей - від окремих осередків до інтеграції готових блоків в автомобілі. Першими нові акумулятори отримають моделі "топової лінійки" - це буде дрібна серія машин, де фактично обкатають технологію. Робочі прототипи батарей із твердим електролітом з'являться наступного року, а на серійні електрокари почнуть їх ставити протягом п'яти років.

Акумулятор із пропрієтарною технологією FEST (Factorial Electrolyte System Technology) дозволить наростити запас ходу (20–50%), збільшити швидкість зарядки та питому ємність. Якщо порівнювати з доступними рішеннями, то показник літій-іонних осередків становить 285 ват-годин на кілограм, твердотілих — 400–500, і лише для екзотичних літій-сірчаних та літій-діоксид вуглецевих заявлено кілька тисяч ват-годин на кілограм маси. Крім того, твердотільні батареї безпечніше, тому що не містять легкозаймистих речовин.

Однак у перспективи твердотільних батарей вірять не всі. Колишній співробітник Tesla Джин Бердичевскі, генеральний директор каліфорнійської Sila Nanotechnologies, називає їх «хибною надією». Він вважає, що проблеми таких акумуляторів (зростання дендритів на аноді, чутливість до температури і тиску та інше) не можна буде вирішити в найближчому майбутньому, тому традиційні літій-іонні батареї ще зможуть себе проявити.

Тим часом у лінійці Mercedes-Benz є електричний автобус eCitaro G, покупці якого можуть вибирати між літій-іонними акумуляторами з катодною хімією NMC або літієво-полімерними твердотілими. Останні можуть заряджатися тільки з потужністю 80 кіловат, зате їх ємність досягає 441 кіловат-години проти 396 кіловат-годин NMC. Взимку та з увімкненим обігрівом «твердотільний» eCitaro G без підзарядки проїжджає 170 кілометрів.