Лавров закликав НАТО не грати з вогнем, обіцяючи членство Україні

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем.﻿ Про це він сказав під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє Європейська правда.

Лавров також висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.

"Рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це міна в основу конструкції європейської безпеки" , - заявив Лавров.

"Один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайтяжчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію у сфері безпеки до небезпечної межі" , - зазначив він.

"Ті, хто завчено повторюють бухарестські тези і кажуть, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати" , - заявив російський міністр.

За його словами, перетворення країн-сусідів РФ у плацдарм протистояння з нею, розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів категорично неприйнятно.