Німеччина та Данія будують підводний автобан

Німеччина та Данія будують підводний автобан

Проєкт вартістю понад сім мільярдів євро називають найдорожчим інфраструктурним об'єтом Європи наших днів. І одним із наймасштабніших, повідомляє 24 Канал.

Проєкт відомий, як тунель Фемарнбельта – це 18-кілометровий підводний шлях для автомобілів та потягів, прокладений через Балтійське море між німецьким островом Фемарн та данським Лолланн. 30 листопада було закладено перший камінь грандіозного будівництва, а завершити його планують у 2029 році.

Данська компанія Femern A/S розпочала будівництво﻿ тунелю через 18-кілометрову протоку Фемарн-Бельт у Балтійському морі. Проєкт вартістю 7,1 мільярда євро дозволить дістатися поїздом з Гамбурга до Копенгагена за три години 15 хвилин замість нинішніх п’яти годин.

Початковий проєкт комунікацій передбачав будівництво 19-кілометрового вантового мосту, але у 2010 році данські проєктувальники дійшли висновку, що підводний тунель з опускних секцій несе менше конструкційних ризиків за тієї ж вартості. Ідею тунелю підтримали в уряді, і влітку цього року компанія Femern A/S розпочала підготовчі роботи у місті Редбихавн на південному узбережжі острову Лолланд.

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

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Фото: тунель Фемарнбельта / Autoevolution

Конструкція складатиметься з 79 основних та 10 допоміжних секцій масою 73 тисячі тонн кожна та довжиною 217 метрів. Тунель буде прокладено на глибині 40 метрів. У ньому будуть дві залізничні гілки, чотирисмугова автомагістраль та всі необхідні інженерні комунікації.

Тунелем щогодини йтимуть один пасажирський і два вантажних потяги, максимальна швидкість для них становитиме 200 кілометрів на годину. Автомобілі ж зможуть рухатись підводним автобаном зі швидкістю 110 кілометрів на годину. Це скоротить час у дорозі між Лолландом та Фемарном з 45 хвилин на поромі до десяти хвилин на машині та семи хвилин залізницею.

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