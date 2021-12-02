Світові ціни на продовольство зростають четвертий місяць

Світові ціни на продовольчі сировинні товари зростають четвертий місяць поспіль, чому сприяв високий попит на пшеницю та молочні продукти. Такі дані розповсюдила у четвер Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), повідомляє ТАСС.

Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО, який відображає помісячні зміни міжнародних цін на основні види продовольства, становило у листопаді 134,4 пункту, що є найвищим показником із червня 2011 року. Це значення на 1,2% вище за показник жовтня.

Зокрема, зазначається, що найбільше зросли ціни на молочні продукти: індекс цін на цю категорію товарів зріс на 3,4%, порівняно з попереднім місяцем.

"Зберігся високий світовий імпортний попит на олію та сухе молоко", - зазначили експерти організації.

Індекс цін на зернові ФАО у листопаді зріс на 3,1% порівняно з жовтнем, перевищивши на 23,2% рівень минулого року. Ціни на пшеницю досягли найвищого рівня із травня 2011 року. Індекс цін на цукор збільшився у листопаді на 1,4%. Показник індексу цін на олії знизився на 0,3%, а на м'ясо – на 0,9%.