Україна та США розробляють пакет заходів для стримування РФ – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі у Стокгольмі провели переговори щодо заходів стримування РФ від подальшої агресії.
Про це написав глава МЗС України у Twitter.
"Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", - написав він.