Україна та США розробляють пакет заходів для стримування РФ – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі у Стокгольмі провели переговори щодо заходів стримування РФ від подальшої агресії.

Про це написав глава МЗС України у Twitter.

"Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США" , - написав він.