Німецький спортсмен здійснив кругосвітню подорож

Німецький спортсмен Йонас Дайхманн завершив кругосвітню подорож. Тріатлоніст перетнув цiлих три континенти: Європу, Азію та Америку пішки, на велосипеді та вплавь, повідомляє Сьогодні.

"Німецький Форрест Гамп", як прозвали екстремала в Мережі, стартував у вересні 2020 року з Мюнхена і через 14 місяців повернувся до точки старту.

Для цього Йонасу знадобилося 429 днів. Він подолав 456 кілометрів водою, 5 040 км пішки і 21 600 км на велосипеді.

"Перший кругосвітній тріатлонний марафон завершено. Після 429 днів у дорозі та дистанції 120-кратній Ironman по 18 країнах я повернувся до Мюнхена, де все почалося у вересні минулого року. Це була неймовірна пригода з такою кількістю зльотів та падінь, але поки що я просто дуже щасливий, що закінчив", – поділився емоціями після фінішу Дайхман.

До переліку 18 країн, які відвідав спортсмен, увійшла й Україна. Йонас відвідав Одесу, Кривий Ріг. Кременчук та Харків, а потім вирушив до Росії.

Візит до України припав на лютий-березень, тож німцю довелося тяжко. Під час своєї подорожі Йонас ночував у наметі прямо на вулиці, а на ранок його велосипед перетворювався на бурульку.

До речі, Дайхманну довелося затриматись у нас через проблеми з паспортом. Батько надіслав йому документ із російською візою, але спочатку дах логістичного центру в Нідерландах обвалився, поки його посилка була там, а потім, коли паспорт уже був у Франкфурті, у місцевому аеропорту профспілка організувала страйк.