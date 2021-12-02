Тарифи на розподіл газу зміняться з 1 січня
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила нові на розподіл газу. Планується, що ці тарифи набудуть чинності з 1 січня 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільних систем відбудеться 13-15 грудня 2021 року.
Планується затвердити наступні тарифи:
|Назва підприємства
|Тариф грн за кубометр (без ПДВ)
|"Чернівцігаз"
|2,14
|"Харківгаз"
|1,99
|"Гадячгаз"
|1,99
|"Лубнигаз"
|1,99
|"Закарпатгаз"
|1,99
|"Миколаївгаз"
|1,99
|"Уманьгаз"
|1,95
|"Івано-Франківськгаз"
|1,86
|"Мелітопольгаз"
|1,84
|"Коростишівгаз"
|1,82
|"Тисменицягаз"
|1,79
|"Полтавагаз"
|1,76
|"Вінницягаз"
|1,76
|"Чернігівгаз"
|1,76
|"Тернопільгаз"
|1,75
|"Житомиргаз"
|1,70
|"Львівгаз"
|1,69
|"Херсонгаз"
|1,62
|"Волиньгаз"
|1,57
|"Луганськгаз"
|1,57
|"Рівнегаз"
|1,56
|"Хмельницькгаз"
|1,54
|"Кіровоградгаз"
|1,49
|"Київоблгаз"
|1,46
|"Маріупольгаз"
|1,45
|"Кременецьке УПРГ"
|1,36
|"Сумигаз"
|1,34
|"Дніпропетровськгаз"
|1,26
|"НГХП "Сірка"
|1,21
|"Донецькоблгаз"
|1,18
|"Одесагаз"
|1,09
|"Тернопільміськгаз"
|1,06
|"Шепетівкагаз"
|1,06
|"Запоріжгаз"
|0,92
|"Дніпрогаз"
|0,90
|"Черкасигаз"
|0,57
|"Криворіжгаз"
|0,53
|"Кременчукгаз"
|0,46
|"Харківміськгаз"
|0,43
|"Київгаз"
|0,32
Раніше у НКРЕКП заявили, що корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів.