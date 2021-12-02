Нова пошта оголосила про нові тарифи з січня

Тарифи "Нової пошти" для клієнтів зміняться з 1 січня 2022 року. Доставка у відділення по Україні найменшої посилки або документів коштуватиме 40 грн, а до поштомату – 35 грн (до квітня) та 45 грн (з 1 квітня), повідомляє Обозреватель.

Також змінюється підхід до оплати кур'єрської доставки:

тариф буде єдиним для всіх посилок до 30 кг, плата становитиме 30 грн.

для відправлень важче 30 кг додаватиметься 90 грн за кожні 100 кг (вантажний тариф).

Пошта повідомляє про п'ять ключових нововведень:

Запроваджується нова послуга з доставки документів – за 40 гривень. Ціну зафіксує на рік, конверт входить у вартість.

Покладений платіж залишиться без комісій до квітня-2022. Після 1 квітня з’являться комісії.

Тариф на повернення посилки з невідповідним товаром – 15 грн за відправку вагою до 30 кг.

Тарифні зони розраховуватимуться залежно від пунктів призначення: 1) по місту та передмісті; 2) між містами; 3) з/в селище міського типу чи село.

При доставці містом вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг (40 грн), середня – до 10 кг (60 грн) та велика – до 30 кг (80 грн).

До ціни включатиметься комісія за оголошену вартість до 1000 гривень. Комісія має входити до тарифу незалежно від того, куди буде доставлена посилка, – до відділення або пошти.

При цьому слід пам'ятати, що доставка до пошти працює далеко не для всіх посилок. Для цього відправлення має відповідати таким критеріям:

бути повністю оплаченим;

вага має становити до 20 кг;

оголошена вартість – не більше ніж 6000 грн;

максимальні габарити – 40х60х30 см.

Посилання зберігається у поштовій службі лише 3 дні. Після цього вантаж відправляють до найближчого відділення, де його можна забрати ще протягом 7 днів.