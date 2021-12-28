Нова пошта введе нові тарифи з січня
Тарифи "Нової пошти" для клієнтів зміняться з 1 січня 2022 року. Доставка у відділення по Україні найменшої посилки або документів коштуватиме 40 грн, а до поштомату – 35 грн (до квітня) та 45 грн (з 1 квітня), повідомляє Обозреватель.
Також змінюється підхід до оплати кур'єрської доставки:
- тариф буде єдиним для всіх посилок до 30 кг, плата становитиме 30 грн.
- для відправлень важче 30 кг додаватиметься 90 грн за кожні 100 кг (вантажний тариф).
Пошта повідомляє про п'ять ключових нововведень:
- Запроваджується нова послуга з доставки документів – за 40 гривень. Ціну зафіксує на рік, конверт входить у вартість.
- Покладений платіж залишиться без комісій до квітня-2022. Після 1 квітня з’являться комісії.
- Тариф на повернення посилки з невідповідним товаром – 15 грн за відправку вагою до 30 кг.
- Тарифні зони розраховуватимуться залежно від пунктів призначення: 1) по місту та передмісті; 2) між містами; 3) з/в селище міського типу чи село.
- При доставці містом вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька – до 2 кг (40 грн), середня – до 10 кг (60 грн) та велика – до 30 кг (80 грн).
До ціни включатиметься комісія за оголошену вартість до 1000 гривень. Комісія має входити до тарифу незалежно від того, куди буде доставлена посилка, – до відділення або пошти.
При цьому слід пам'ятати, що доставка до пошти працює далеко не для всіх посилок. Для цього відправлення має відповідати таким критеріям:
- бути повністю оплаченим;
- вага має становити до 20 кг;
- оголошена вартість – не більше ніж 6000 грн;
- максимальні габарити – 40х60х30 см.
Посилання зберігається у поштовій службі лише 3 дні. Після цього вантаж відправляють до найближчого відділення, де його можна забрати ще протягом 7 днів.