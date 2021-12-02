Кого вибере Злата Огнєвіч: переможця "Холостячки" впізнали по руках

Уже цієї п'ятниці, 3 грудня, українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" (СТБ) Злата Огнєвіч зробить свій вибір, прийнявши обручку від одного з учасників реаліті. У шанувальників не залишилося сумнівів, що переможцем стане Дмитро Шевченко. Вони впізнали чоловіка по руках у відеоанонсі фінального випуску, повідомляє Обозреватель.

Свої припущення фанати написали під роликом на YouTube-каналі проєкту. Уважні глядачі акцентували на сорочці обранця, який одягав Златі обручку на безіменний палець (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У фінальному епізоді глядачі побачать Холостячку в образі нареченої. Красива сукня з глибоким декольте, великим розрізом та довгим шлейфом також не залишила шанувальників байдужими. Вони відзначили бездоганну фігуру співачки, похваливши її за вибір вбрання.

Огнєвіч вразила вибором сукні для фіналу шоу
Огнєвіч вразила вибором сукні для фіналу шоу. Джерело: Скріншот анонсу фінального випуску "Холостячки-2"

"Злата дуже гарна в цій сукні!", "Як їй личить весільне плаття", – писали коментатори під відео.

Фінал "Холостячки-2" відбудеться 3 грудня
Фінал "Холостячки-2" відбудеться 3 грудня. Джерело: Скріншот анонсу фінального випуску "Холостячки-2"

Нагадаємо, у фіналі за серце Холостячки боротимуться Дмитро Шевченко, 31-річний бізнесмен, який двічі був одружений, Андрій Задворний та 30-річний "психолог із татуюваннями" у розлученні Роман Свечкоренко.

Претенденти на перемогу у шоу "Холостячка-2"
Претенденти на перемогу у шоу "Холостячка-2". Джерело: instagram.com/holostyakstb

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