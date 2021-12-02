Кого вибере Злата Огнєвіч: переможця "Холостячки" впізнали по руках

Уже цієї п'ятниці, 3 грудня, українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" (СТБ) Злата Огнєвіч зробить свій вибір, прийнявши обручку від одного з учасників реаліті. У шанувальників не залишилося сумнівів, що переможцем стане Дмитро Шевченко. Вони впізнали чоловіка по руках у відеоанонсі фінального випуску, повідомляє Обозреватель.

Свої припущення фанати написали під роликом на YouTube-каналі проєкту. Уважні глядачі акцентували на сорочці обранця, який одягав Златі обручку на безіменний палець (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У фінальному епізоді глядачі побачать Холостячку в образі нареченої. Красива сукня з глибоким декольте, великим розрізом та довгим шлейфом також не залишила шанувальників байдужими. Вони відзначили бездоганну фігуру співачки, похваливши її за вибір вбрання.

Огнєвіч вразила вибором сукні для фіналу шоу. Джерело: Скріншот анонсу фінального випуску "Холостячки-2"

"Злата дуже гарна в цій сукні!", "Як їй личить весільне плаття", – писали коментатори під відео.

Фінал "Холостячки-2" відбудеться 3 грудня. Джерело: Скріншот анонсу фінального випуску "Холостячки-2"

Нагадаємо, у фіналі за серце Холостячки боротимуться Дмитро Шевченко, 31-річний бізнесмен, який двічі був одружений, Андрій Задворний та 30-річний "психолог із татуюваннями" у розлученні Роман Свечкоренко.