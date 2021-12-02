Валютний ринок четверга: хід торгів

Ситуація на міжбанківському валютному ринку в четвер вкрай далека від стабільності. Учасники ринку у розгубленості; вони не розуміють, що відбувається, зокрема останніх дій Національного банку.

Сьогодні, коли торги на міжбанку відкрилися стрибком вгору, і котирування досягли 27,34 гривні на купівлі та 27,42 гривні на продажу, Національний банк проти загального очікування ніяк не відреагував. Але коли котирування пішли вниз і опустилися до 27,25 гривень на купівлі і 27,277 гривень на продажу, регулятор раптово вийшов з покупкою 5 млн доларів за ціною 27,28 гривень. Чим продиктовано це рішення, незрозуміло. Звичайно, ринок відреагував спочатку зупинкою зниження, а потім долар знову плавно пішов вгору.

Нервовою була сьогодні обстановка і на готівковому ринку. Вранці оптовики були неабияк шоковані різким стрибком безготівкового долара, а потім виставили долар на продаж за ціною 27,37-27,38 гривень. У великих обласних центрах ціни сягали 27,40 і вище. Коли ж на міжбанку намітилося зниження, цінники миттєво почали переписувати і вже до обіду долар у Києві вільно можна було купити по 27,30 гривень у будь-якій кількості (дрібний опт навіть пропонує по 27,28 гривень, але велику суму за такою ціною не взяти).

Євро на FOREX у першій половині дня малює графік під назвою «американські гірки». Верхня межа на даний момент – 1,1343 долара, але є всі підстави чекати, що її перепишуть. Нижній – 1,1307 долара, і на цьому рівні євро активно купували. Готівковий євро у столиці сьогодні продають у широкому діапазоні від 30,88 до 30,98 гривень (оптові суми). При цьому більшість оптовиків євро торгують по 30,90-30,95 гривень. Порталу «Курс України» повідомили про падіння інтересу до готівкового євро. А ось на долар попит лише зростає, особливо у моменти зниження ціни.

Російський рубль вранці четверга опустився до 74,40 рублів за долар, але потім знову виріс до позначки 73,75. Останніми днями російська валюта дуже чутливо реагує на зміни цін на енергоносії (газ та нафту) у світі. У столиці, як ми й передбачали вранці, готівковий рубль подорожчав до 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.