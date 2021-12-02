Вийшов трейлер фільму "Ялинки 8"

Вийшов трейлер новорічної комедії "Ялинки 8" - продовження популярної франшизи. Головні ролі у нових "Ялинках" виконали Іван Ургант, Сергій Світлаков, Філіп Кіркоров, Аня Чиповська, Микита Єфремов, Дар'я Мороз та багато інших зірок, повідомляє Spletnik.

Подробиці сюжету поки не розкриваються, але відомо, що франшиза продовжить історію двох найкращих друзів у виконанні Івана Урганта та Сергія Світлакова. За традицією картина складатиметься з кількох новел, об'єднаних однією сюжетною лінією. Режисерами новел стали Антон Богданов, Василь Зоркий, Олександра Лупашко, Варвара Маценова та Яків Юровицький.

Прем’єра фільму відбудеться 16 грудня.