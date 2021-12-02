Президентський законопроект про множинне громадянство: деталі

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді пакет законопроектів, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства. Про це, посилаючись на прес-службу голови держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент вніс на розгляд парламенту законопроект "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства", який визначає правові та організаційні засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави. Також документ містить правові основи перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидію використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.

Разом з ним до Верховної Ради було подано пов'язаний законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства)", яким пропонується встановити адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або неподання суб'єктом декларування декларації про наявність громадянства іноземної держави, про перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави тощо.

Законопроект також пропонує встановити кримінальну відповідальність за навмисне внесення суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

"Усі політики та чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов'язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має чесно повідомити – українська суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність", – наголосив президент.

Також був зареєстрований законопроект "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій та статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства". Метою цього документа є протидія використанню громадянами України громадянства іноземної держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.

"Ми пропонуємо встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянства іншої держави", – зазначив Зеленський.

Глава держави також подав до парламенту проект закону "Про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства", який пропонує встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або тими, хто набув громадянство чи підданство іноземної держави чи країн.