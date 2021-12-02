Запорізька АЕС уперше в історії вийшла на 100% потужність

Запорізька АЕС після підключення до енергосистеми 30 листопада енергоблоку №2 уперше у своїй 37-річній історії вийшла на 100-відсоткове завантаження встановленої потужності всіх шести енергоблоків, яке станом на 2 грудня становить 6040 МВт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вперше в історії Запорізька АЕС видає історичний максимум електроенергії для потреб населення та промисловості України", – сказав в.о. генерального директора Запорізької АЕС Дмитро Вербицький, слова якого наведено у повідомленні держпідприємства НАЕК "Енергоатом" у четвер.

Як поінформували в НАЕК, досягти максимального рівня навантаження ЗАЕС стало можливим після успішної реалізації "Енергоатомом" масштабного проекту – розширення відкритого розподільчого пристрою (ВРП-750) станції та введення в роботу четвертої повітряної лінії 750 кВ – підстанції "Каховська".

"До введення в експлуатацію лінії і нового ВРП-750 кВ на ЗАЕС технічне обмеження становило 5300 МВт, що не дозволяло атомній станції видавати повну наявну потужність 6000 МВт" , – пояснив Вербицький.

У свою чергу, як зазначив голова "Енергоатому" Петро Котін, компанія після запуску енергоблоку №2 ЗАЕС вперше у своїй історії працює 14 енергоблоками з наявних 15-ти.

"Під час нинішнього осінньо-зимового періоду "Енергоатом" стає не просто базовою, а основною генерацією, гарантуючи безпечне та стабільне проходження опалювального сезону" , – наголосив Котін.

Наприкінці січня 2022 року "Енергоатом" планує також підключити до енергосистеми п'ятнадцятий енергоблок (№4 на Рівненській АЕС) – після перевантаження ядерного пального та виконання підготовчих робіт до вивантаження відпрацьованого ядерного пального (ВЯП) на Центральне сховище ВЯП.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.