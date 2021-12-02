Екс-канцлер Австрії оголосив про вихід із політики

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про рішення піти з політики. Про це, посилаючись на місцеве видання, повідомляє "Интерфакс".

Таким чином, 35-річний Курц залишає посаду голови Австрійської народної партії, яка перебуває при владі, і лідера її парламентської фракції.

За словами Курца, останні місяці були "надзвичайно складним часом" та "американськими гірками в плані емоцій" .

Він зазначив, що недавнє народження сина допомогло йому усвідомити, що він більше не хоче займатися політикою, а хоче зосередитись на сім'ї.

Говорячи про звинувачення на свою адресу в рамках розслідування, що проходить в Австрії, екс-канцлер вказав, що він "не святий, але й не злочинець" .

Курц був федеральним канцлером Австрії з 2017 по 2019 та з 2020 по 2021 роки. До цього в період з 2013 до 2017 року він обіймав посаду міністра закордонних справ країни. На момент обрання Курц став наймолодшим міністром уряду Австрії.