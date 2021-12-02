В ОРДЛО готові "запросити" РФ під час нападу України

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін каже, що проситиме Росію про допомогу в разі "нападу України". Останніми тижнями бойовики активно поширюють фейки про нібито підготовку Києвом до військового "походу" на окуповані Росією території Донбасу, повідомляє УНІАН.

За його словами, влада ОРДЛО нібито "розраховують на власні сили" , але з огляду на те, що Україна "залучає зовнішні сили" , проситимуть допомогти Росію.