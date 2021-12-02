У "Шахтарі" знайшли позитив після вильоту з єврокубків

Директор "Шахтаря" Даріо Срна знайшов позитивну сторону в достроковому вильоті "гірників" з єврокубків, повідомляє УНІАН.

Срну цитує офіційний сайт "Шахтаря".

"Єврокубків у нас вже немає: можливо, це і добре, щоб побільше попрацювали разом. Був важкий період в 27 ігор до сьогодні, футболісти втомилися, але це не алібі. Ми приймаємо те, що посіли четверте місце і не потрапили у весняну частину єврокубків. Це наша вина, повинні брати відповідальність, але в майбутньому, я думаю, ми цю помилку виправимо" , - сказав Срна.

Він також сказав, що взимку "Шахтар" може підсилитися:

"Спробуємо підсилитися і зробити "Шахтар" ще сильнішим, ніж він є. Впевнений і сподіваюся, що ми зробимо все, щоб цю половину сезону закінчити красиво, а наступний рік почати на іншій ноті".

"Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів