Україні не потрібен власний авіаперевізник – нардеп від "ЄС"
Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розкритикував ідею створення національного авіаперевізника UNA.
Про це він написав у Telegram.
"В той момент, коли в усьому світі авіагалузь знаходиться у глибокій кризі, нам пропонують виділяти величезні гроші на створення національного авіаперевізника! Який в цьому сенс? Щоб поставити у наглядову раду чергових Сергієв Лещенко? Щоб просто вкрасти гроші?", - написав нардеп.
Він також запропонував зняти 500 млн з цієї ідеї та
"перенаправити їх на дійсно необхідні речі, наприклад, на виплату державного боргу".
"Не робіть дурниць, зараз національний авіаперевізник нам не потрібен", - підсумував Гончаренко.
Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про створення національного українського перевізника Ukrainian national airlines (UNA).