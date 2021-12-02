Україні не потрібен власний авіаперевізник – нардеп від "ЄС"

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розкритикував ідею створення національного авіаперевізника UNA.

Про це він написав у Telegram.

"В той момент, коли в усьому світі авіагалузь знаходиться у глибокій кризі, нам пропонують виділяти величезні гроші на створення національного авіаперевізника! Який в цьому сенс? Щоб поставити у наглядову раду чергових Сергієв Лещенко? Щоб просто вкрасти гроші?" , - написав нардеп.

Він також запропонував зняти 500 млн з цієї ідеї та "перенаправити їх на дійсно необхідні речі, наприклад, на виплату державного боргу".

"Не робіть дурниць, зараз національний авіаперевізник нам не потрібен" , - підсумував Гончаренко. ﻿

Нагадаємо, 25 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про створення національного українського перевізника Ukrainian national airlines (UNA).