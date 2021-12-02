В які країни українці бажають їхати на заробітки

Німеччина, Польща та Чехія є лідерами серед напрямів трудової міграції з України, повідомляє УНІАН.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець, оприлюднюючи результати національного опитування, проведеного у вересні-жовтні цього року.

За її словами, до Німеччини на роботу поїхали б 37% українців, до Польщі - 31%, до Чехії - 20%, Італії - 16%, Канади - 11%, Великобританії - 10%, США - 9%, Іспанії - 7%, до Ізраїлю та РФ по 6%.

"Привабливість РФ для трудової міграції з кожним роком знижується" , - додала Мидловець.

Опитування також показало, що серед чоловіків найпопулярнішими напрямками є Великобританія та Канада, а серед жінок – Італія та Іспанія.

54% чоловіків та 46% жінок хочуть отримати роботу, яка вимагає кваліфікації за спеціальністю, на будівництві готові працювати 95% чоловіків та 5% жінок, на хатню роботу згодні 3% чоловіків та 97% жінок.

Працювати без офіційного працевлаштування за кордоном у 2019 році були готові 11%, цього року – 18%, працювати у замкнених приміщеннях без змоги залишити робоче місце у 2019 році – 5%, у 2021 таких 8%, виконувати протизаконну роботу готові 4%, а у 2019 році охочих це робити не було взагалі.

Дослідження з питань міграції, торгівлі людьми та інших форм експлуатації мігрантів було проведене у вересні-жовтні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції – Агентства ООН з питань міграції в Україні за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Дослідження проводилося шляхом національного репрезентативного опитування методом особистого інтерв’ю. Було опитано 5228 респондентів. Вибірка є репрезентативною для населення старшого 14 років усіх областей України та міста Києва, але не включає мешканців непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь.