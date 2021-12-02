Порошенко підтримав ініціативу Турчинова щодо дострокових перевиборів

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що поділяє ініціативу Олександра Турчинова щодо дострокових перевиборів. На його думку, це вихід із сьогоднішньої критичної ситуації.

Про це повідомив Андрій Павловський.

"В умовах банкрутства монобільшості - це може бути одним із виходів із критичної ситуації, яка склалася сьогодні" , - заявив Порошенко.

Водночас нардеп "Слуги народу", юрист Олександр Качура вважає, що референдум про перевибори - це фантазії людей, яким уже час на пенсію.

За словами нардепа, існують юридичні та політичні підстави для перевиборів.

Юридичні – це або уряд не працює, або відсутня коаліція. Політичними підставами Качура вважає відхід від принципів СН, відсутність більшості, і якщо не голосуватимуть за законопроекти, які були у президентській програмі, зазначив нардеп.

Раніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив на Майдані про необхідність дострокових виборів до Ради. Він вважає, що зараз Україна повертається до часів екс-президента Віктора Януковича.