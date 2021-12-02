Maserati зніме з виробництва свою найдоступнішу модель

Компанія Maserati готується відправити у відставку найдоступнішу модель – седан Ghibli, який у нинішньому вигляді випускається з 2013 року, повідомляє Motor.

Як пише Automotive News, останнім роком для моделі стане 2022-й, після чого її знімуть із виробництва: таким чином, актуальний Ghibli третього покоління проведе на конвеєрі майже 10 років. Безпосереднього спадкоємця у седана не буде, але вона звільнить місце для невеликого позашляховика Grecale.

Чотирьохдверки Ghibli пропонують у шести версіях з наддувними V8 та V6 (бензин та дизель), а також у гібридному варіанті на базі дволітрової «четвірки». Потужність силових установок варіюється від 275 кінських сил у виконанні Diesel до 580 сил у топовій комплектації Trofeo з 3,8-літровим мотором, що розганяє седан з місця до першої «сотні» за 4,3 секунди. Привід задній або повний, трансмісія - восьмидіапазонний автомат ZF.

Зараз Maserati випускає модель третього покоління, що оновилася рік тому. Проте раніше ім'я Ghibli носили зовсім інші автомобілі: першим його отримав гранд-турер з мотором V8, який випускався з 1967 по 1973 рік, а потім воно дісталося купе V6 з подвійним турбонаддувом - його італійці продавали з 1992 по 1998 рік.

Щодо кросовера Grecale – нової моделі, яка може прийти на зміну Ghibli – то вже помічали під час тестових випробувань. Молодшому по відношенню до Levante позашляховику обіцяють задньопривідну платформу Alfa Romeo Stelvio і три силові установки - гібридну, як у седана, трилітровий V6 і повністю електричну. Прем'єру намічено на 2022 рік.