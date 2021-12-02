Частину України накриють снігопади: прогноз погоди на 3 грудня

У п'ятницю, 3 грудня, в Україні прогнозують﻿ опади у вигляді снігу у деяких областях. Однак, у південних та східних регіонах буде досить тепло, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.

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Північний циклон накриє західні області. Він принесе сильні снігопади у Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську області. Опади прогнозують там уночі та вранці.

У Карпатах також обіцяють сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледицю. Температура повітря становитиме близько 0 градусів.

На решті території без опадів, лише вдень у північних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ. Синоптики прогнозують на дорогах, окрім півдня та сходу, місцями ожеледицю.

Температура повітря вночі у більшості областей становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Удень стовпчики термометрів покажуть 2-11 градусів тепла.

У південних та східних областях вночі буде 3-8 градусів тепла, а вдень +9...+13.

3 грудня вітер в Україні буде північно-західний, на півдні та сході південний, 11-18 км/год, подекуди пориви 18-25 км/год.

У столиці України, Києві﻿, 3 грудня очікується температура повітря -1...+5 градусів, вітер 11-18 км/год і ожеледиця.