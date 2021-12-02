Лукашенко заявив про підготовку нових протестів у Білорусі
Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі опозиція зараз готує нові протести. Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Кисельову, передає "БелТА".
За його словами,
"заради нового фінансування організатори протестів готові підставити протестувальників під кийки правоохоронців".
"Вони до цього готуються. Нещодавно я отримав програму, моторошна, дика, на мою думку, явно розрахована на фінансування. Вони розуміють, що, якщо хтось вийде, вони вийдуть для того, щоб їх профінансували", - сказав Лукашенко.
За словами Лукашенка, якщо раніше Захід розраховував на допомогу білоруській опозиції у поваленні чинної влади та фінансував її, то зараз утримує утікачів, аби не втратити свого обличчя.
Він також зазначив, що у програмі передбачено три етапи організації протестів.
"Щоб вивести на останньому етапі людей на вулиці, підірвати обстановку – це третій етап", - заявив президент.