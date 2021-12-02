Україна заборонила в'їзд із країн Південної Африки

У зв'язку з поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", в Україні встановлюється заборона на в'їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з деяких країн Африки. Громадяни України, які прибули з цих країн, повинні пройти самоізоляцію.

Про це повідомив﻿ нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"З 00:00 03 грудня 2021 року на період дії карантину в Україні установлюється заборона на в'їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбік, Малаві та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Також обов'язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.