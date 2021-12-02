Росія готова до відкриття каналу переговорів із США щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Москва готова до відкриття каналу діалогу зі США щодо України, повідомляє Ділова столиця.

"Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги не раз говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації. Ми до цього готові" , — сказав Лавров, відкриваючи переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Глава МЗС РФ зазначив, що хоче почути пояснення Блінкена щодо заяв, зроблених ним на пленарному засіданні ОБСЄ, у яких держсекретар США назвав пункти Мінських угод, які має виконувати Російська Федерація.

"З нетерпінням чекаю на роз'яснення. Сподіваюся, це мені допоможе зорієнтуватися щодо того, які підходи Сполучені Штати сповідуватимуть щодо врегулювання в Україні" , — зазначив Лавров.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія продовжує провокувати Київ не лише військовим чином, а й у дипломатичній сфері.