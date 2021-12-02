"Застаріли років на 20": в Україні змінять шкільні програми інформатики

В Україні змінять шкільні програми з інформатики, оскільки вони застаріли на 20 років. Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на .

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Мінцифри і міністерство освіти і науки (МОН) виступили з ініціативою оновлення шкільного предмета "Інформатика". Федоров додав, що вже створена робоча група, яка займеться оновленням навчальних програм.

"Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, а не віднімати у них інтерес до технологій через програму предмета, яка застаріла років так на 20" , - підкреслив міністр.

Він додав, що сучасні технології - важлива частина повсякденного життя і цифрова грамотність є життєво необхідною навичкою.