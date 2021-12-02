Галя, я не сонце: Разумков посперечався у Раді з Третьяковою

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вступив у суперечку з нардепом від "Слуги народу" Галиною Третьяковою під час ухвалення державного бюджету на 2022 рік, повідомляє Ділова столиця.

Відео суперечки опублікував Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

"Сонце, я тебе поважаю" , — звернулася Третьякова до колишнього спікера Ради під час розгляду проєкту закону про Держбюджет у другому читанні.

Розумкову, вочевидь, така фамільярність не сподобалася.

"По-перше, я тобі не сонце! По-друге, Галю, це не автор, це всі, читай матчастину" , — звернувся він до колеги по парламенту.

Потім Разумков почав відходити від співрозмовниці убік.

"Але це не означає, що мою правку обговорюватиме хтось інший! Він забирає в мене правку!" , — почала обурюватися Третьякова.

Дмитро Разумков, йдучи, крикнув, що її редагування "якраз обговорюватиме хтось інший", додавши репліку "Якщо ти цього не розумієш — чому…", проте вона потонула в гулі голосів депутатів.