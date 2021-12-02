Кабмін продовжив пільговий імпорт із Росії на рік

Кабінет міністрів продовжив дію пільгового мита на імпорт із Росії﻿. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє РБК-Україна.

Так, застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ), продовжується до 31 грудня 2022 року. Вони поширюються на імпорт товарів, країною походження яких є РФ.

У пояснювальній записці йдеться, що Росія з 1 січня 2026 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України, у зв'язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. З боку РФ також застосовуються інші торгові заборони та обмеження щодо українських товарів.