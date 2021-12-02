Суд ухвалив вирок у справі вбивства екс-депутата Держдуми Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві умисного вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, Олександра Лося виправдано судом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд визнав винним Тарасенка і призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Другого обвинуваченого - Лося - суд виправдав. Прокуратура подаватиме апеляцію у цій частині вироку", - сказала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Як повідомлялося, Вороненкова вбили в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивцю Павла Паршова поранив охоронець екс-депутата, згодом Паршов помер у лікарні. Вбивця Вороненкова мав спільника – Ярослава Левенця, який із 2012 року перебуває в розшуку за економічні злочини. У співучасті в убивстві також підозрюється Ярослав Тарасенко, його затримали 16 липня. Інший затриманий – Олександр Лось - був разом із Левенцем співорганізатором злочину, а саме організовував двох водіїв і кілера. Тарасенко був водієм "Ланоса", в якому приїхав кілер.

У вересні 2017 року тодішній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що замовник убивства перебуває на території Росії і має активні контакти зі злочинними колами та спецслужбами, а "виконавці - здебільшого громадяни України". Пізніше стало відомо, що в організації вбивства підозрюється громадянин Росії Володимир Тюрін - колишній цивільний чоловік удови Вороненкова Марії Максакової. У березні 2018 року його оголосили в розшук в Україні.

Мотивом убивства Вороненкова генпрокурор називав поєднання інтересів вищого керівництва Росії та особистих мотивів кримінального авторитету Володимира Тюріна, колишнього громадянського чоловіка дружини убитого Марії Максакової.

У листопаді 2021 року прокурор під час дебатів просив суд визнати двох обвинувачених – Лося та Тарасенка – винними у пособництві скоєння умисного вбивства Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, скоєному на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 год) 2 ст.115 КК України) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, прокурор просив суд визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувачені своєї провини не визнавали.