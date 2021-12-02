Мінекономіки дозволить вакцинованим витрачати 1 тис. грн на книги

Міністерство економіки дасть дозвіл витрачати отриману як стимул за вакцинацію 1 тис. грн на придбання книг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Програми підтримки бізнесу, які найбільше постраждали від обмежень, будуть розширені. Українці зможуть витратити кошти, отримані за вакцинацію, на покупку книг", – зазначило Мінекономіки у повідомленні на сайті у четвер.

За його даними, книговидання буде включено до програми "еПідтримка" з самого її старту 19 грудня 2021 року.

У міністерстві нагадали, що крім книг, за виплату в 1 тис. грн можна буде придбати квитки в кіно, театр, на внутрішні авіа- та залізничні рейси, на абонемент до спортзалу або фітнес-клубу.

Скористатися програмою зможуть повнолітні громадяни, які пройшли повний курс вакцинації. Це може підтвердити відповідний квід-сертифікат у програмі "Дія". Участь у програмі на першому етапі також можливо буде через цю програму.