Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку раптово змінилося падінням. А Національний банк уперше за останні два тижні купував, а не продавав валюту.

Сьогоднішня торгівля на міжбанківському валютному ринку нагадувала бурхливе море. Долар по-справжньому «штормило»: розпочали торги з різкого стрибка курсу вгору до 27,34 гривень на купівлі та 27,42 гривень на продажу, але охочих продати за такою ціною виявилося так багато, що зростання швидко змінилося падінням. У районі 12 години з'явився Національний банк, але не з продажем, а з покупкою. Взявши 5 млн доларів за ціною 27,28 гривень, регулятор пішов, залишивши ринок здивованим. Перша реакція була "Треба купувати!". Активність імпортерів, до яких приєдналися спекулянти, повернула котирування вище за рівень 27,30 гривень, але вже після обідньої перерви цінники знову пішли вниз і незадовго до закриття встановили новий денний мінімум.

Закрили торги четверга на 5 копійок на купівлі та на 4 копійки на продажу нижче, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,32/27,42 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися так само широко, як і у середу: спред на відкритті становив 10 копійок. Перші кілька угод за ціною 27,375 гривні пройшли о 9:41. Продавці, котрі розраховували на продовження зростання, на старті виставили дуже високі ціни. Покупці, налякані зростом, підняли свій цінник до 27,34 гривень. Проте «наляканих» було небагато: швидше за все, кожен намітив собі граничну ціну та дорожче брати не хотів. Тому через 20 хвилин продавці здригнулися і почали знижувати ціни. Основна маса угод пройшла до 12 години по 27,29-27,33 гривень. До 12 години ціни вперше досягли денного мінімуму. У цей момент на ринку з'явився Нацбанк із покупкою, своїми діями мимоволі спровокувавши зупинку зниження. Покупці, які вичікували, почали брати долар, що подешевшав, і котирування повернулися вище 27,30, але після обіду знову почали падати. До 15-ї години опустилися до 27,24 гривень на купівлі та 27,267 гривень на продажу.

Котирування закриття торгів – 27,25/27,28 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на третину в порівнянні з середою і склав 218,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,3086 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,3086 гривень. Офіційний курс долара на 3 грудня встановлено на позначці 27,2933 гривні за долар, зростання на 6,37 копійок.

встановлено на позначці 27,2933 гривні за долар, зростання на 6,37 копійок. Офіційний курс євро на 3 грудня встановлено на позначці 30,9438 гривень за євро, зростання на 9,95 коп.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подешевшав на 10 копійок. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового американця по 27,37-27,38 гривень. Вже до обіду цінник опустився до 27,30-27,32 гривні, а до 17 години долар продавали по 27,27-27,28 гривні.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1336 долара. Сьогодні євро продовжив здійснювати різкі рухи, щоправда, діапазон коливань звузився до 40 пунктів (1,1307-1,1347 долара). Ціна готівкового євро більше орієнтувалася на готівковий долар, ніж FOREX, де не було вираженого тренду. Вранці готівковий євро у столиці продавали по 30,93-30,95 гривні; надвечір ціна опустилася до 30,87-30,90 гривень.

Російський рубль протягом дня зміцнився з 74,40 до 73,60 рубля за долар. Рубль зростає минулої п'ятниці після того, як стало відомо, що Центробанк Росії планує підвищити свою ставку відразу на 100 базисних пунктів на засіданні 17 грудня. Готівковий рубль у Києві сьогодні подорожчав до 3,65-3,68 гривень за 10 рублів.