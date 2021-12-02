Боррель має намір найближчим часом відвідати Україну, зокрема Донбас

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну

"Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включно з візитом на Донбас", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України у четвер.

Міністр докладно поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України, загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти України.

Кулеба також закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, включно із жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії.

Міністр висловив подяку ЄС за багаторічну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зусилля щодо зміцнення стійкості української економіки та посилення безпеки України.