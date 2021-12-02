Син президента Білорусі підпав під американські санкції (Оновлено)

Британія, США, ЄС та Канада ввели скоординовані санкції щодо Мінська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні у відповідь на атаки на права людини і фундаментальні свободи в Білорусії, у відповідь на неповагу до міжнародних норм і багаторазові репресивні акти ми знову ввели скоординовані санкції проти певних осіб і організацій", - наголошується в спільній заяві цих країн, опублікованій на сайт британського уряду.

Ім'я сина президента Білорусі Дмитра Лукашенка включено у четвер до списку санкцій Мінфіну США.

"Лукашенко Дмитро Олександрович, народжений 23 березня 1980 року в Могильові", згаданий у списку санкцій фінансового відомства США нарівні з ще 19 персонами.

Крім того, до санкційного списку включено 12 підприємств Білорусі і три одиниці повітряного транспорту.

Зокрема, під санкції потрапили "Білоруська калійна компанія", "Трансавіаекспорт", "Славкалій" та "Білтехекспорт".

До списку санкцій також внесено - ВАТ "Агат - електромеханічний завод", ТОВ "Агророзквіт", ВАТ "140 ремонтний завод", ВАТ "Кідма тек", ТОВ "ГардСервіс", ВАТ "Пеленг", Президентський спортивний клуб, Державне підприємство "Центркурорт".

Санкції запроваджено у відповідь на міграційну кризу на білорусько-польському кордоні, відповідальність за яку Вашингтон та ЄС поклали на Мінськ.

Гостра фаза кризи на білорусько-польському кордоні триває від початку листопада через спроби кількох тисяч мігрантів із країн Близького Сходу та Африки проникнути на територію ЄС.

Західні країни стверджують, що цю кризу спровокував Мінськ, і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.