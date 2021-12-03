Кіпр посилює правила в'їзду через "Омікрон"

У зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" влада Кіпру вирішила посилити умови в'їзду в країну, повідомляє УНІАН.

За даними пресслужби Міністерства туризму Кіпру, всі пасажири у віці 12 років і старше вже з 6 грудня 2021 року повинні будуть здавати ПЛР-тест після прибуття в Республіку Кіпр своїм коштом, повітряним або морським шляхом, незалежно від країни відправлення та наявності сертифіката про вакцинацію або довідки про одужання.

Таке правило діятиме мінімум до 10 січня 2022 року, після чого воно буде переглянуте на основі актуальних епідеміологічних даних. При цьому наголошується, що вибіркове тестування прибуваючих на Кіпр пасажирів вже почалося.

Нагадаємо, наразі вакциновані від коронавірусу туристи з України (Кіпр визнає всі вакцини, які використовуються в Україні), можуть в'їхати в країну без проходження ПЛР-тесту по прибуттю. Такі ж правила діють для перехворілих туристів. Невакцинованим мандрівникам необхідно здавати тест на коронавірус перед вильотом і по прибуттю.

Вартість ПЛР-тестування в аеропорту Ларнаки становить 30 євро, а в аеропорту Пафосу – 32 євро. До отримання результату тесту доведеться перебувати на самоізоляції, але, як правило, він готовий протягом трьох годин.