Газпром купив найбільші соцмережі Росії – ВКонтакте та Однокласники, а також пошту Mail.Ru, повідомляє Политика Страны.

Російський холдинг USM мільярдера Алішера Усманова продав свою частку акцій компанії VK (до жовтня 2021 - Mail.ru Group) "дочці" Газпрому, компанії СОГАЗ.

Глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що покупка розглядається "як перспективна стратегічна інвестиція" та пообіцяв, що дії нового акціонера будуть здійснюватися "на суто ринкових засадах".

У компанію VK (до жовтня 2021 - Mail.ru Group) входить соцмережа ВКонтакте, сервіс доставки Delivery Club, поштовий сервіс Mail.Ru, соцмережі Однокласники, My.Games, GeekBrains та інші продукти.