У Києві почали зносити завод "Арсенал"

У Києві зносять будівлю колишнього заводу "Арсенал". Йдеться про один з його корпусів №4, який знаходиться на розі Московського і Кловського узвозу. На його місці з'явиться так званий фуд-хол, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Демонтувати корпус будуть приблизно 4 місяці. Перекриття розрізають і обвалюють вниз. Частину будівлі демонтують через те, що вона знаходиться в аварійному стані.

У Києві зносять 4 корпус заводу "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

У майбутньому тут буде комплекс з фермерським ринком і ринком їжі.

У Києві зносять 4 корпус заводу "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

В результаті реконструкції висота будівлі не зміниться і залишиться в межах 34 метрів. Верхні поверхи перебудують, щоб зробити їх більш функціональними для офісних приміщень (3,5 метра замість 6 метрів, як зараз).

Зазначимо, що головний корпус заводу "Арсенал" був побудований ще в 1764 році. З часом підприємство стало повноцінним військовим промисловим об'єктом.

Що стосується корпусу №4, який зараз демонтують, то він був побудований в 1854 році.