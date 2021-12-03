Ще на одному в’їзді у Київ встановили "габаритні ворота"

На Милославській – Радосинській вулицях встановили габаритні ворота, що перешкоджатимуть в'їзду до столиці великогабаритних вантажівок, повідомляє 24 Канал.

Завдяки конструкції висотою 3,5 метрів ворота запобігатимуть в'їзду до Києва великогабаритного транспорту. Це зроблено для недопущення руйнування об'єктів дорожньої інфраструктури, мостів, естакад, шляхопроводів тощо.

Фахівці комунального підприємства “Центр організації дорожнього руху” виконали роботи щодо розробки та виготовлення конструкції габаритних воріт та їх монтажу, встановлення дорожніх знаків згідно зі схемою організації дорожнього руху.

Це – вже другі габаритні ворота, встановлені на в'їздах до столиці. Минулого тижня такі ворота встановили на вул. Бориспільській/Бориспільському шосе.