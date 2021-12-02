Кабмін підтримав запровадження е-журналів та щоденників у школах

Кабінет міністрів дозволив запровадити електронні журнали та щоденники у школах, електронний документообіг та автоматизувати роботу зі збору та опрацювання даних від закладів освіти, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 2 грудня.

Зокрема, Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ)

Зазначається, що цей комплекс призначений для обробки державних електронних інформаційних ресурсів та персональних даних у сфері освіти в рамках єдиного інтегрованого середовища.

Основна мета – забезпечення переходу до електронного документообігу та оптимізація даних бізнес-процесів у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти та управлінь освітою місцевого та обласного рівнів, що дасть змогу суттєво підвищити достовірність освітньої статистичної та адміністративної інформації та покращити на цій основі якість управлінських рішень, зокрема щодо розподілу коштів освітньої субвенції та інших бюджетних коштів для фінансування освіти, забезпечить передумови для відмови від паперових документів в рамках загальної дебюрократизації.