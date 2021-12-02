На посаді 52 дні: канцлер Австрії йде у відставку

Канцлер Австрії Олександр Шалленберг йде у відставку через 52 дні після призначення, повідомляє Ділова столиця.

До призначення Шалленберг був міністром закордонних справ. Але у своїй заяві про відставку не вказав, чи хоче він повернутися до МЗС.

"Я не збирався і ніколи не було моєю метою взяти на себе функції федерального лідера Нової народної партії. Я твердо вірю, що обидва офіси мають швидко возз'єднатися в одних руках" , — заявив Шалленберг у письмовій заяві про свою відставку.

Шалленберг був при владі 52 дні. Головою правлячої партії та канцлером має стати Карл Нехаммер.

Нагадаємо, 6 жовтня правоохоронці проводили обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца та штаб-квартирі Австрійської народної партії у Відні (ÖVP).

Австрійська прокуратура заявила, що канцлера та ще дев'ятьох людей підозрюють у хабарництві та корупції.

9 жовтня Себастьян Курц оголосив про відставку з посади канцлера Австрії.

18 листопада парламент Австрії зняв недоторканність із колишнього канцлера Себастьяна Курца, відкривши шлях до розслідування корупційних схем, у яких його звинувачують.

2 грудня ексканцлер Себастьян Курц заявив, що йде з політики.