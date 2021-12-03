Названо автомобілі, в яких частіше скручують пробіг

Аналітики агенції carVertical, що спеціалізуються на перевірці історії вживаних авто зробили чергове дослідження щодо ймовірності придбати машину зі скрученим одометром. Виявилось, що найчастіше у поле зору шахраїв потрапляють преміальні моделі провідних німецьких брендів, повідомляє Обозреватель.

Скручування пробігу є одним з найпоширеніших видів шахрайства на ринку вживаних автомобілів. Воно сприяє незаконному підвищенню ціни вживаного транспортного засобу та фальсифікує історію автомобіля. Як показало останнє дослідження carVertical, покупці німецьких автомобілів преміумклас піддаються найбільшому ризику придбати автомобіль зі зміненими показниками одометра.

Щоб скласти список з найбільш поширених моделей автомобілів, компанія carVertical проаналізувала понад 700 тисяч звітів про історію вживаних автомобілів, створених у період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. Було проаналізовано вісімнадцять різних автомобільних ринків, включаючи Польщу, Румунію, Угорщину, Францію, Словенію, Словаччину, Чехію, Литву, Латвію, Естонію, Україну, Болгарію, Сербію, Німеччину, Хорватію, Росію, США та Італію.

Стали відомі автівки, у яких частіше скручують пробіг. Джерело: carvertical.com

Хто лідирує у списку?

Як показують дані, більше третини перевірених моделей BMW M5, можливо, мають скручений пробіг. Однак ця загальна статистика недооцінює масштаб проблеми змін у показниках одометра для автомобілів BMW – як нещодавно зазначив пан Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical, автомобілі BMW домінують у списку: "Половину списку ТОП-10 займають автомобілі цього виробника. Це корелює з попитом на вживані автомобілі BMW на різних ринках. Дані також демонструють, що дорогі автомобілі частіше мають скручений пробіг, і це необхідно враховувати під час пошуку вживаного автомобіля".

Друге і третє місця в списку посідають BMW 7 Series та Subaru Outback з 33,4% та 31,8% відповідно. Audi A8 займає п'яте місце у цьому рейтингу, тоді як його більш спортивний побратим, A7, знаходиться на десятому місці рейтингу автомобілів зі скрученим пробігом з показником у 25,8%.

Матас Бузеліс пояснює, що наявність автомобілів преміумсегменту серед тих, які мають скручений пробіг, є причиною більшого прибутку. Зміни показників одометра є відносно дешевим і простим процесом, який надає додатковий прибуток для недобросовісних продавців.

Порівняння моделей зі скрученим пробігом за роком випуску. Джерело: carvertical.com

Чім старше, тім більшими є ризики

Як показують дослідження, при купівлі вживаного автомобіля, особливо це стосується старих автомобілів, важливо перевіряти пробіг автомобіля. Найпопулярніші моделі зі скрученим пробігом випускалися з 2006 по 2016 рік. Проте автомобільний експерт Матас Бузеліс наголошує, що існує кореляція між ймовірністю шахрайства та класом автомобіля: "Список автомобілів зі скрученим пробігом складається здебільшого з автомобілів преміумкласу, але є й моделі економкласу, хоча і з меншою часткою від загальної кількості. Автомобілі Subaru, Ford та Volkswagen належать до тієї ж вікової групи, що й транспортні засоби вищого класу. Машини віком від 5 до 15 років досить часто мають скручений пробіг".

Ford Mustang – це найсучасніша модель у цьому списку. Майбутнім власникам шостого покоління Mustang варто бути особливо уважними, перевіряючи дані про історію та пробіг машини в Інтернеті. Власники BMW M5 2006 року, 5-серії 2007 року та X5 також повинні перевірити, чи має їх автомобіль справжній пробіг.

Порівняння моделей зі скрученим пробігом за типом двигуна. Джерело: carvertical.com

Дизельні чи бензинові?

Більшість автомобілів зі скрученим пробігом мають дизельні двигуни. Як підкреслює пан Бузеліс, автомобільний експерт, так було завжди: "Дизельні автомобілі призначені для подолання великих відстаней, а це означає, що такі машини мають більшу ймовірність стати жертвами шахрайства з пробігом. Однак у майбутньому все може змінитися, оскільки продажі дизельних автомобілів падають. Якщо ми подивимося на цифри, ми чітко побачимо, що зазвичай до 90% моделей зі скрученим пробігом є дизельними".

Резюме:

carVertical проаналізував вартість автомобілів зі зміненим пробігом та виявив, що 16,1% транспортних засобів, перевірених протягом останніх 12 місяців, мали показники пробігу, що не відповідають дійсності.

У той час як покупці автомобілів економклас мають дещо менший ризик отримати жахливий досвід володіння машиною, ті, хто купує дизельні транспортні засоби преміумклас від 5 до 15 років, піддаються найбільшому ризику, оскільки ця категорія автомобілів найчастіше має змінений пробіг. Потужні та спортивні моделі також мають багато випадків шахрайства з пробігом, тому придбання такої машини в Інтернеті без перевірки історії автомобіля може призвести до фінансових втрат.