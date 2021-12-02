Астронавти повернулися на борт МКС після заміни антени

Двоє американських астронавтів Том Маршберн та Кайла Беррон завершили операцію по заміні антени на МКС у відкритому космосі. Вона втратила здатність передавати сигнал на Землю, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Астронавти замінили несправну антену на нову, яка зберігалася на зовнішній стороні МКС.



"Нова антена працює у штатному режимі" , - заявила у NASA.

Для проведення робіт й переміщення вздовж станції космонавти використовували роботизовану руку-маніпулятор Canadarm-2, якою з борту МКС керував астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

“It was awesome!” Astronauts Kayla Barron and @AstroMarshburn concluded today’s spacewalk at 12:47pm ET (17:47 UTC). The duo replaced a faulty antenna and did some get-ahead tasks for future spacewalks: https://t.co/oKOxFXzoic pic.twitter.com/OLxgF7gTVn — NASA (@NASA) December 2, 2021

Для Тома Маршберна це був п’ятий вихід у відкритий космос, а для його напарниці - перший.

Загалом, протягом останніх 20 років існування МКС у космічному вакуумі побували 249 космонавтів з 19 країн світу.