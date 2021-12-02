Росія розгорнула на Курильських островах ракетний комплекс "Бастіон"

Росія розгорнула берегову систему протикорабельної оборони "Бастіон" на спірних островах Курильської гряди недалеко від Японії. Комплекси розміщені на острові Матуа, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Розрахунки берегового ракетного комплексу "Бастіон" Тихоокеанського флоту вперше розгорнуті і заступили на чергування на острові Матуа" , - йдеться в заяві російського оборонного відомства.

Там зазначили, що ракетні комплекси нестимуть цілодобове чергування. У їх завдання входить контроль за прилеглою акваторією Тихого океану і протоками.

Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їх поверненні. Токіо неодноразово висловлював протест через навчання збройних сил Росії на спірних островах Курильської гряди.