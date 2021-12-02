Зі смолоскипами та панк-роком: Меркель попрощалася з посадою

У дворі Міністерства оборони Німеччини сьогодні, 2 грудня, відбулася церемонія проводів Ангели Меркель з посади канцлера ФРН, яку вона обіймала 16 років, повідомляє Ділова столиця.

Через пандемію кількість присутніх у дворі Міністерства оборони була мінімальною — близько 200 осіб з посиланням на "Укрінформ".

Було запрошено, зокрема, 52 міністри всіх чотирьох урядів Меркель. Вона подякувала всім за співпрацю, зазначивши, що "довіра – найважливіший капітал у політиці".

DPA

Особливо справедливість цього твердження, за її словами, показала пандемія. Меркель розкритикувала теоретиків змови та закликала довіряти науковим фактам, а також окремо подякувала всім, хто рятує життя хворих.

В.о. канцлера, говорячи про свої 16 років на посаді, згадала також фінансову кризу 2008 року та міграційну 2015 року. Ці 16 років були виконані багатьма подіями та викликами, з якими доводилося стикатися "як політично, так і як людині".

Наступному уряду та його керівнику Олафу Шольцу Меркель побажала удачі в роботі та можливості знайти відповіді на всі виклики.

Як заведено на таких церемоніях, було запалено смолоскипи.

DPA

Частиною церемоніалу є також виконання музики за бажанням особи. Для своєї церемонії Меркель, яка багато років була членом і лідером Християнсько-демократичного союзу, обрала християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", а також пісню "Для мене проллється дощ із червоних троянд" кінозірки 1950-х років Гільдеґард Кнеф та "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерші з НДР Ніни Гаґен.

Вибір пісень Меркель пояснила тим, що з ними пов'язані певні моменти її молодості в Німецькій демократичній республіці.

DPA

Меркель, якій зараз 67 років, пообіцяла, що не претендуватиме на будь-які політичні посади, але матиме своє бюро, і вона продовжуватиме виконувати певні представницькі функції.

Голосування у Бундестазі за кандидатуру соціал-демократа Олафа Шольца відбудеться 8 листопада. До цього часу Меркель продовжуватиме виконувати обов'язки канцлера.

Ангела Меркель керувала Німеччиною 16 років, з 22 листопада 2005 року, всього на 11 днів менше рекордного терміну канцлера Гельмута Коля, який обіймав посаду 5870 днів у 1982-1998 роках.