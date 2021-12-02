Ще одна країна ЄС посилила в'їзд для українців

Португалія посилила правила в'їзду для громадян України з 1 грудня і тепер українцям при в'їзді до цієї країни необхідно два документи, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Посольства України у Португалії.

Таким чином, на континентальну територію Португалії для громадян України (віком старше 12 років) в'їзд дозволено будь-яким транспортом при пред'явленні двох наступних документів:

довідки про негативний результат тесту на COVID-19 (приймаються результати ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до подачі документа, або швидкий лабораторний тест на антиген, зроблений у період не більше ніж за 48 годин до подання документа);

європейського COVID-сертифіката (у паперовому чи електронному варіанті) або українського цифрового сертифіката про повний курс щеплення вакциною (виробництва Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech), сертифікат про одужання у додатку "ДІЯ" (з QR кодом, паперовому або електронному варіанті, за умови, що минуло більше 14 днів після останньої дози щеплення).

Усі пасажири, що прибувають на територію континентальної Португалії, мають заповнити форму після здійснення "check-in" на рейс, на якому мандрівники прибувають до Португалії, і до посадки в літак.