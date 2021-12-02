Зеленський поговорив із Трюдо про російські війська на кордоні України

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канали Джастіном Трюдо та обговорив агресію Росії щодо України, повідомляє Ділова столиця.

Зеленський зазначив, що український народ постійно відчуває щиру підтримку Канади.

"Це особливо важливо й помітно протягом останніх восьми років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ. Всі ці 30 років Канада була й залишається для нас одним з провідних партнерів і союзників" , — наголосив президент і подякував Джастіну Трюдо за послідовну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Президент також наголосив на ролі канадців українського походження у становленні дружніх відносин між двома державами.

Зеленський докладно поінформував Трюдо про ситуацію на кордонах нашої держави та наголосив на важливості того, що в цей час з візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.

Лідери були одностайні в оцінках загроз безпеці в Україні та навколо неї, зокрема, пов'язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти. У цьому зв'язку сторони погодилися з необхідністю посилення тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави.

Співрозмовники також обговорили перспективи лібералізації візового режиму та необхідності розширення Угоди про вільну торгівлю та важливість подальшої тісної координації щодо притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Також Зеленський висловив Трюдо особливу подяку за нещодавню заяву у зв'язку із роковинами Голодомору.