Венедиктова заявила про підготовку справ проти підприємств Ахметова

Генпрокурор України Ірина Венедиктова ввечері у четвер, 2 грудня, заявила про активізацію розслідування 200 кримінальних проваджень щодо підприємств Ріната Ахметова. Глава ОГПУ не конкретизувала, що йдеться саме про підприємства Ахметова, але натякнула на це більш ніж прозоро, повідомляє Вести.

За її словами, є необхідність " переконатися в доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів щодо суб'єктів господарювання та окремих осіб з орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо ". Вона також зазначила, що " нікого не хоче називати заколотником ”.

Нагадаємо, що про передбачуваний зв'язок олігарха Ахметова з держпереворотом, який нібито готувався в Україні, раніше заявив глава держави Володимир Зеленський. На відміну від Венедиктової він прямо вказав на Ахметова, щоправда, потім кілька разів уточнив, що олігарх не є учасником змови, проте організатори перевороту нібито мають намір залучити Ахметова до путчу.

"Я нікого не називаю бунтівником, олігархом або правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися в доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів щодо суб'єктів господарювання та окремих осіб з орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і зараз з'ясувалося, що йдеться про більш ніж 200 справ. Ці 200 справ – результат лише поверхової оцінки, переконана, що їх більше Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства у сфері вугільної промисловості та енергетики з орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень", - зазначила Венедиктова.