Кулеба анонсував нові санкції проти Росії

У світових столицях ведуться переговори щодо запровадження нових санкцій проти Росії, які мають запобігти масштабній агресії проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Прямо зараз в різних дипломатичних столицях ведеться дуже конкретна і предметна розмова над конкретними економічними санкціями, які будуть включені в пакет стримування (Росії — ред.). Наше завдання полягає в тому, щоб довести цю спільну роботу до ефективного і чіткого результату" , — заявив міністр.

Він також додав, що те, що країни обговорюють запровадження економічних санкцій, є чітким сигналом для Росії.